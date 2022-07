A legfrissebb hírek szerint Cristiano Ronaldo már egy jelentősebb fizetéscsökkentésbe is hajlandó lenne belemenni azért, hogy egy új klubot találjon magának a Manchester United helyett.



Nemrég látott napvilágot a hír, miszerint a portugál klasszis arra kérte a Manchester Unitedet, hogy amennyiben egy megfelelő ajánlat beérkezik, engedje el őt. Bár úgy tűnik Ronaldo távozni szeretne, a heti több, mint 500 000 fontos fizetését figyelembe véve, erre nem sok esélye van, még akkor sem, ha a Chelsea élénken érdeklődik iránta.



A legújabb hírek szerint azonban újabb fordulat következett be az ügyben, mivel az ötszörös aranylabdás hajlandó lenne jelentős fizetéscsökkentést vállalni, annak érdekében, hogy egy BL-ben szereplő klubban játszhasson.



Erről az Independent számolt be, hozzátéve, hogy a játékos azért szánhatta el magát erre, mert kezdetben nem váltott ki valódi érdeklődést a klubokból.



Ronaldót a Chelsea-n kívül, az AS Romával, a Sporting CP-vel és a Bayern Münchennel hozták szóba.



Borítókép: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images