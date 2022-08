Cristiano Ronaldo a közösségi médiában reagált a vele kapcsolatos pletykákra.



Az ötszörös aranylabdást az elmúlt időben többször is szóba hozták azzal, hogy szeretne távozni a Manchester Unitedtől. De nemcsak ezzel kapcsolták össze a nevét, hanem számos klubbal is. A lehetséges együttesek közt felmerült a Chelsea, a Bayern München és az Atlético Madrid neve is.



A Ronaldo távozásával kapcsolatos pletykák az elmúlt hetekben még jobban felerősödtek, amit már maga az érintett sem bírt komment nélkül tűrni.



A játékos egyik rajongója nemrég a közösségi oldalán tett közzé egy bejegyzést, ami szerint Jorge Mendes tájékoztatta az Unitedet Ronaldo távozásáról, és a dolgok olyannyira elfajultak, hogy Sir alex Fergusonnak kellett közbe lépnie.



Ez volt az a poszt, amit már a portugál sem bírt szótlanul nézni, és klaviatúrát ragadott. A Real Madrid és a Juventus korábbi támadója a következőket írta a közösségi oldalon található bejegyzés alá.



„Lehetetlen, hogy egy napig ne beszéljenek rólam. Különben a sajtó nem keresne pénzt. Tudod, hogy ha nem hazudsz, nem tudod felkelteni az emberek figyelmét. Folytasd, hogy egy nap megfelelő híreket kapj” – írta.





Lehet, hogy a portugál mégsem szeretne távozni? Ez alapján az üzenet alapján nagyon úgy tűnik, aztán ki tudja…

Borítókép: Joe Prior/Visionhaus a Getty Images