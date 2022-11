Cristiano Ronaldo a Piers Morgannek adott interjújában részletesen beszélt kisfia elvesztéséről.



A portugál klasszis nehéz napokat élt át tavaly áprilisban. Barátnője, Georgina Rogriguez ikrekkel volt várandós, ám a szülést a pár egyik gyermeke nem élte túl. Ronaldo bevallotta, hogy nem tudta, hogyan reagáljon, és nem érti, miért történt vele ez a tragédia.



„Valószínűleg apám halála óta ez volt a legnehezebb pillanat az életemben” – mondta.



"Amikor gyermeked lesz, azt szeretnéd, hogy minden rendben legyen, de van ez a probléma... nehéz.”



"Nehéz pillanat volt ez, mert nem értettük, miért történik ez velünk. Nehéz volt. Őszintén szólva, bonyolult volt megérteni, mi történik abban a pillanatban. A futball nem állt meg, sok dolgunk volt. De ez... Ez volt a legnehezebb pillanat, amit átáltünk, különösen Gionak."



Ronaldo azt is elmagyarázta, hogyan élte meg azt, hogy akkor született meg az egyik gyermeke, amikor a másik életét vesztette.



„Néha megpróbálom elmagyarázni a családomnak és a legközelebbi barátaimnak. Soha nem éreztem magam egyszerre boldognak és szomorúnak.”



„Nehéz elmondani. Nem tudod, hogy sírni fogsz-e vagy mosolyogni, mert ez olyan dolog, amire nem tudod, hogyan reagálj, nem tudod, mit csinálj."



Ronaldo azt is bevallotta, hogy sírt, amikor párjával hazaértek a kórházból.



„Gio hazajött, és a gyerekek elkezdték kérdezgetni, hol van a másik baba, hol van a másik baba?" – mesélte, majd azt is elárulta, kisfia hamvait hazavitte és 2005-ben elhunyt édesapja hamvaival együtt őrzi a háza alagsorában kialakított kápolnában.



"Folyamatosan beszélek velük, és mellettem vannak. Segít, hogy jobb ember és jobb apa legyek. Büszke vagyok erre... az üzenetre, amit küldenek nekem, különösen a fiam."

Borítókép: David Aliaga/NurPhoto a Getty Images