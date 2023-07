Eric Bailly szerződése jövő nyárig szól a manchesteriekkel, opcionálisan további 12 hónappal meghosszabbítható a kontraktus, azt azonban aligha tölti ki.



A 29 éves játékos az előző szezont Marseille-ben töltötte kölcsönben, most pedig két szaúdi csapat hívja. Az egyik az Al Nassr, ahol korábbi csapattársa, Cristiano Ronaldo szerepel.



Az elefántcsontparti válogatott futballista kikérte Ronaldo véleményét a ligáról és arról is, hogy milyen az élet az országban. A szaúdiak húszmillió font értékű ajánlattal csábítják.



Bailly nem vesz részt a manchesteriek túráján, ahogyan Alex Telles sem. Őt már be is jelentette az Al Nassr, de elég nagy az esély, hogy Ronaldo újabb régi ismerőst kap.



Borítókép: Tom Purslow/Manchester United via Getty Images