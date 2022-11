Cristiano Ronaldo egész pályafutása egyik legrobbanékonyabb interjújában beszélt a Manchester United hanyatlásáról és arról is, mi a véleménye egykori és jelenlegi edzőiről.



A Manchester United valaha volt legrosszabb szezonja után, Cristiano Ronaldo a nyáron szeretett volna távozni a klubtól, ám végül mégis maradt az együttesnél. A portugál azonban ebben az évadban alig kapott játékidőt az új vezetőedzőtől, Erik Ten Hagtól, így a bajnokságban mindössze 1, míg az Európa-ligában 2 gólig jutott.



A láthatóan csalódott játékos úgy döntött, nem zárkózik magába, és az összes negatív tapasztalatát megosztja a világgal. Az ötszörös aranylabdás Piers Morgannek adott interjút, mely a Manchester United vb-előtti utolsó mérkőzését követően került nyilvánosságra.

Ronaldo brutális őszinteséggel beszélt arról, hogy a klub rossz irányba halad Sir Alex Ferguson visszavonulása óta, és azt is kijelentette, úgy érzi, elárulták őt, és feketebárányt csináltak belőle.

"Since Sir Alex Ferguson left I saw no evolution in the club, the progress was zero."



Don't miss Piers Morgan's 90 Minutes with Ronaldo. Wednesday and Thursday at 8pm on TalkTV.@cristiano | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/VextyEu7f9 — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 13, 2022



„Ferguson mindenkinél jobban tudja, hogy a klub nem azon az úton jár, amelyet megérdemelne. Tudja. Mindenki tudja. Azért van, hogy vannak emberek, akik ezt nem látják, mert ők nem akarják látni: vakok” – jelentette ki.



„Szerintem a szurkolóknak tudniuk kell az igazságot. A legjobbat akarom a klubnak. Ezért jöttem a Manchester Unitedhez, de vannak olyan dolgok, amelyek nem segítenek elérni a legmagasabb szintet, mint a City, a Liverpool és még most az Arsenal is … egy ilyen dimenziójú klubnak szerintem ranglistavezetőnek kellene lennie, de sajnos nem az."

"I feel betrayed."



EXCLUSIVE: Cristiano Ronaldo tells Piers Morgan he feels like he's being forced out of Manchester United in an explosive interview.



90 Minutes with Ronaldo. Wednesday and Thursday at 8pm on TalkTV.@cristiano | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/nqp4mcXHB0 — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 13, 2022



A portugál azt is elárulta, milyen a viszony most közte és a vezetőedző, Erik ten Hag között.



„Nem tisztelem őt, mert nem mutat tiszteletet irántam. Ha nem tisztelsz engem, én soha nem foglak tisztelni téged!” – jelentette ki, majd a klub előző edzőjét, Ralf Rangnickot is minősítette.



„Ha még csak nem is vagy edző, hogyan leszel a Manchester United vezetőedzője? Még csak nem is hallottam róla” – mondta.



Ronaldót az utóbbi időben sokat kritizálta a klub egykori legendája, Wayne Rooney is. A portugál reagált a volt játékos kijelentéseire.



„Nem tudom, miért kritizál engem olyan súlyosan. Valószínűleg azért, mert neki már véget ért a pályafutása, én pedig még mindig magas szinten játszom” – mondta, majd nevetve hozzátette: nem fogom azt mondani, hogy jobban nézek ki nála, pedig igaz.

Borítókép: Stu Forster/Getty Images