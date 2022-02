Ahogy arról korábban beszámoltunk a Manchester United hatalmas meglepetésre a legjobb 32 között búcsúzott az FA kupától. A mérkőzésen Cristiano Ronaldo büntetőt hibázott, így az őt körülvevő kritikus hangok újra felerősödtek.

A portugál sztár 2021-ben tért vissza egykori együtteséhez, ahol eddig 14 gólt szerzett. Az ötszörös aranylabdás kétségkívül sokat hozzá tesz a klub teljesítményéhez soknak mégis úgy gondolják, nem tett jót az érkezése a csapatnak.