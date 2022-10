Egy a testbeszéd elemzésével foglalkozó specialista szerint Cristiano Ronaldo egyre türelmetlenebb és frusztráltabb a Manchester Unitednél.



Cristiano Ronaldo idei szezonja nem éppen úgy alakul, ahogy azt elképzelte. Erik ten Hag vezérlete alatt a portugál többnyire csak a kispadon kap helyet, a Manchester City elleni városi rangadón pedig egy percnyi játék sem jutott neki.

A klub edzője a meccset követően azt állította, a karrierje iránti tiszteletből nem cserélte be Ronaldót.



A testbeszéddel foglalkozó Darren Stanton szerint azonban az ötszörös aranylabdás nehezményezte a vele történteket. Stanton a United kispadjáról készült felvételeket átnézve elemezte Ronaldo mozdulatait, és elmagyarázta, mit jelenthetnek a játékos gesztusai.



„Az arcnak létezik egy olyan gyors, nem tudatos mozzanata, amely egyik pillanatról a másikra villan fel és csak egy másodpercig látható. Ha tudod, mit kell nézned, akkor ez jól kivehető. Amikor megnézzük a Ronaldóról készült felvételeket, azt láthatjuk, hogy egyoldalúan mosolyog, így az arca bal oldala felpuffad. Ez a megvetés jele. Nincs más benne, mint megvetés, egy kis düh és frusztráció. Nyilvánvaló, hogy nagyon boldogtalan amiatt, hogy nem játszik és kétségbe van esve” – elemezte a The Mirrornak.

Ronaldó a padról volt kénytelen végignézni, ahogy Phil Foden és Erlin Haaland sziporkázik, amit szintén nehezen viselt.

„Ronaldo a kezébe hajtja a fejét, ami a frusztráció klasszikus jele. Ez egyben önmegnyugtató gesztus is, amely a frusztráció és a türelmetlenség szintjének növekedését jelzi.”

Casemiro and Ronaldo's reaction at the bench of Man United pic.twitter.com/pJqrrgM5En