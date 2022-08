A Manchester United szombati, Brentford elleni 4-0-s veresége keményen megviselte a csapatot, Cristiano Ronaldo pedig ismét a címlapokra került és nem jó okból.

A veterán klasszis viselkedése nem éppen volt profihoz méltó, és néhányan az öltözőhöz közel álló személy szerint borzalmasan viselkedett, egyszerűen már lehangoló a többiekre nézve. Egyértelmű, hogy a jelenléte már káros hatással van a körülötte lévőkre.

Lehet, hogy a Manchester United felbontja Cristiano szerződését?

Cristiano Ronaldónak egy év van hátra az Old Traffordon kötött szerződéséből, és vannak olyan hírek, amelyek szerint a klub úgy gondolja, hogy a második ott töltött időszakot fel is bonthatják. Az átigazolási időszak augusztus végéig nyitva van, Jorge Mendes pedig a nyarat azzal töltötte, hogy új klubot találjon a játékosnak, aki továbbra is a Bajnokok Ligájában szeretne játszani. Eddig azonban senki sem volt hajlandó szerződtetni őt.

A klub és a játékos akár közös megegyezéssel felbonthatják szerződésüket. A jelenlegi szerződéséből még egy év van hátra, utána pedig további 12 hónapra van opció. A jelenlegi helyzetben azonban nem tűnik valószínűnek, hogy Ronaldo sokáig a klub játékosa marad.

Borítókép és fotók: John Walton/PA Images via Getty Images