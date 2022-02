Meglepetésre már a negyedik fordulóban, a legjobb 32 között búcsúzott a Manchester United a labdarúgó FA Kupában.

Az MU saját pályáján büntetőkkel maradt alul péntek este a másodosztályban jelenleg hetedik helyezett Middlesbrough-val szemben.



A sok helyzetet kialakító hazaiaknál Cristiano Ronaldo az első félidőben tizenegyest hibázott, de csapata Jadon Sancho jóvoltából a 25. percben így is vezetést szerzett.

Matt Crooks a 64.-ben egyenlített, majd több gól már nem esett a hátra lévő időben és a hosszabbításban sem. A büntetőpárbajt pedig a Middlesbrough 8-7-re nyerte.

