Egyre valószínűbbnek tűnik, hogy Ronaldo hamarosan elhagyja az Old Traffordot. A portugál sztár nemrém maga kérte a Manchester Unitedet, hogy egy megfelelő ajánlat beérkezése esetén engedje el őt. Ronaldo döntésének hátterében az áll, hogy utolsó éveiben még mindenképp szeretne a Bajnokok Ligájában játszani, amire maradása esetén a következő szezonban nem lenne lehetősége. Emellett az ötszörös aranylabdás döntésében az is szerepet játszhat, hogy a klub a tavalyi gyenge teljesítmény miatt 25%-al csökkentette a játékosok fizetését. Ezen kívül Ronaldót a csapat átigazolás politikája is aggasztja. Míg a United meglehetősen inaktív, a városi rivális Manchester City, leigazolta a nagyágyú Erling Haalandot, a másik nagy ellenfél, Liverpool pedig Darwin Nunezzel erősített.



Ronaldo látszólag boldogtalan az Old Traffordon, ezt pedig a televíziós műsorvezető, Piers Morgen is megerősítette. A médiamunkás tavaly több interjút is készített a szupersztárral, amelyek előtt sokszor szóba elegyedtek egymással.



„Sokat csevegtem vele erről, és tudom, hogy a frusztrációja egész évben nőtt, nőtt és nőtt” – mondta.



„Ne feledjük, azért jött újra a Manchester Unitedhez, mert hitte, hogy kupákat nyerhet velük, és hitte, hogy ő lesz a hiányzó fogaskerék lesz a gépezetben, és nemcsak a Bajnokok Ligájába kvalifikálnak, hanem a bajnokságot is megnyerik.”



„Azt hiszem, hihetetlenül csalódott volt az elhivatottság, a keménység, a lelkesedés és a győzni akarás általános szintje miatt, nem is beszélve a Manchester United csapatának étlenségéről. Főleg néhány fiatalabb játékoséval.”



„Elég rejtélyes interjút adott az év elején, amikor azt mondta, hogy tinédzserként a Unitednél állandóan tanácsot kért Paul Scholestól, Roy Keane-től, Ryan Giggstől és Rio Ferdinandtól – ezektől az idősebb, zseniális játékosoktól, akik ott voltak. Ő is szeretne tanácsot adni a fiatalabbaknak, de az általa adott interjúból az világlott ki, hogy ezt nem kapja meg a Unitednél. Nem igazán akarják hallani őt” – tette hozzá.



„Ha megnézzük a fiatalabb United-játékosokat, sok tehetség van ott, de van-e bennük valami, mint belülről fakadó lendület, ahogy Ronaldo mondja.”



„Az előző szezonban 24 gólt szerzett, 18-at a bajnokságban, ezzel Son és Salah mögött a második helyen végzett.”



„Nem vele van a probléma, és szerintem távozni fog, mert teljesen beteg és belefáradt abba, hogy cipelnie kell a hátán a csapatot” – zárta szavait.

