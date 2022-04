Cristiano Ronaldo a mérkőzés előtt bizonyította, csapattársai bármikor számíthtanak rá.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, Cristiano Ronaldo mesterhármast szerzett a Norwich City elleni, 3-2-re végződő találkozón, amivel sokat tett azért, hogy életben tartsa csapata reményeit a negyedik hely megszerzésére. A portugál játékos nyáron tért vissza az Old Traffordra, ugyanakkor eddigi szereplése eléggé ellentmondásosra sikerült. Bár statisztikái alapján még mindig a csapat kulcsjátékosának mondható, sokak szerint nem hozza azt, amit elvártak tőle.



Annak ellenére, hogy jelenleg Harry Maguire a Vörös Ördögök csapatkapitánya, Ronaldo nem tétlenkedett, amikor érzékelte, társainak szüksége van a tapasztalatára.

