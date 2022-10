Cristiano Ronaldo rajongói úgy érzik, hogy a portugál legendával tiszteletlenül bánt a klub, miután csereként sem állt be a Tottenham Hotspur elleni összecsapáson. A United remek teljesítményt nyújtott, hiszen Fred és Bruno Fernandes góljaival 2-0-s győzelmet arattak Antonio Conte csapata felett.

Ronaldo azonban ellopta a címlapokat, mivel a mérkőzés vége előtt néhány perccel a portugál besétált az öltözőbe, amit sok korábbi játékos és szakértő szakszerűtlennek és elfogadhatatlannak bélyegzett. A The Athletic munkatársa, Laurie Whitwell szerint Ronaldo még a végső sípszó elhangzása előtt elhagyta a stadiont.

Ronaldo rajongói azonban gyorsan hősük védelmére keltek, azt állítva, hogy a United tiszteletlenül viselkedett vele szemben, és jogosan távozott.

Az egyik szurkoló így fogalmazott: „Ten Hag azt mondta Cristiano Ronaldónak, hogy melegítsen be, és végül a kispadon hagyta. Ha ez nem tiszteletlenség, akkor már nem is tudom, mi az.”

Egy másik pedig tweetelt: „Cristiano Ronaldo tiszteletlenül viselkedése bizonyítja, hogy a hűség már nem létezik a futballban. Nem hiszem el, hogy tényleg a Unitedet választotta a City helyett.”

Egy harmadik szurkoló hozzátette: „Ten Hag a meccs előtt azt mondta, hogy Ronaldo játszani fog, majd 0 percet ad neki, és tiszteletlenül viselkedik vele szemben azzal, hogy Elangát hozza be előtte. Ronaldo abszolút helyesen cselekedett. Már jóval korábban el kellett volna sétálnia onna.”

A mérkőzés után Erik ten Hagot kérdezték Ronaldóról, de a Vörös Ördögök főnöke nem volt hajlandó túl sokat beszélni az ügyről.

„Most nem foglalkozom ezzel, majd holnap visszatérünk rá. A csapatra akarok koncentrálni.”

Erik ten hag is so foolish and disrespect after telling Cristiano Ronaldo to warm up and ended up leaving him on a bench. pic.twitter.com/ChWYe1EDgF