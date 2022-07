Cristiano Ronaldo jövője a Manchester Unitednél továbbra is bizonytalan. A legújabb hírek szerint a sztár most arra kérte az angol nagyklubot, hogy engedje el őt, egy megfelelő ajánlat beérkezése esetén.



Cristiano Ronaldo tavaly nyáron tért vissza a Manchester Unitedhez a Juventustól, és az előző szezonban 38 meccsen összesen 24 gólt szerzett. Bár Ronaldo teljesítménye nem volt rossz, a csapat számára nagyon nehéz volt a szezon, és jövőre csak az Európa-ligában léphetnek majd pályára.



Ez olyan pletykákhoz vezetett, hogy Ronaldo fontolóra veheti a távozását. Többek között azt híresztelték, hogy ügynöke, Jorge Mendes kapcsolatba lépett a Chelsea-vel, de az AS roma is felmerült a lehetőségek közt.



A The Times-ban, Duncan Castles most arról írt, hogy információi szerint a 37 éves sztár idő előtt távozni akar az angol klubtól.



A jelentés kifejti, hogy Ronaldo azt kérte a Unitedtől, hogy ha a nyári átigazolási időszakban „kielégítő ajánlatot” kapnak, elhagyhassa a klubot.



Ronaldo szerződéséből még egy év van hátra, és egy plusz egy éves opciót is tartalmaz. De az információk szerint szeretne Bajnokok Ligájában futballozni, ezért hajlandó lenne elhagyni a klubot.

Borítókép: Ash Donelon/Manchester United a Getty Images