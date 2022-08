Gabriel Jesus a nyáron csatlakozott a Manchester Citytől az Arsenalhoz, az idei szezonja pedig eddig tündérmesébe illő.

A 25 éves csatár már az előszezonban is nagyon meggyőző volt, lendülete pedig a PL-idény kezdetét követően sem veszett el. A játékos a csapat egyik kulcsfigurája lett, két meccs alatt pedig két gólt is szerzett a bajnokságban.

Ronaldinho elmondása szerint régóta rajong Jesus játékáért, ennek pedig hangot is adott:

„Amikor a City leigazolta, úgy gondoltam, az egyik legjobb játékos lehet. Amikor megkapta a lehetőséget, mindig megmutatta, hogy mire képes, de sajnos nem kapott kellő játékidőt.”



„Ebben a szezonban nagy dolgokat várok tőle. Meg fogja mutatni, hogy ő nem csak a Premier League, hanem egész Európa egyik legjobb játékosa!” – áradozott Ronaldinho a Daily Mail írása alapján.

Ronaldinho: ‘This season I expect big things from Gabriel Jesus. He will show he is not just one of the best players in England, but also in Europe. Arsenal will get back into the top four this season with the signings they have made, maybe they can even challenge for the title’. pic.twitter.com/lWJwCQukil