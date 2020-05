Sajtóinformáció szerint a Chelsea szeretné leigazolni Roman Bürkit, a Borussia Dortmund labdarúgócsapatának svájci kapusát.

A Sun csütörtökön azt írta, hogy a játékos leváltaná a jelenlegi első számú hálóőrt, a spanyol Kepa Arrizabalagát, és körülbelül 15 millió fontba kerülne a londoniaknak.



A Kékek az újság szerint reménykednek egy méltányos üzletben, miután Bürki szerződése jövőre lejár Dortmundban.

