Cristiano Ronaldo visszatért a Manchester Unitedhez.



Ronaldo tavaly nyáron tért vissza az Old Traffordra, ám csapata teljesítménye nem egészen úgy alakult, ahogy azt várta, így ebben a szezonban nem lehet ott a Bajnokok Ligájában. A portugál sztár emiatt állítólag arra kérte az angol klubot, hogy megfelelő ajánlat esetén engedje el őt. Bár a csapat vezetőedzője, Erik ten Hag kijelentette, hogy továbbra is számol Ronaldóval, az átigazolási pletykák cseppet sem csillapodtak.



Újabb olajat öntött a tűzre, hogy az ötszörös aranylabdás családi okokra hivatkozva kihagyta a klub thaiföldi és ausztráliai előszezoni turnéját.



Most azonban Ronaldo ismét visszatért klubjához. A Marca jelentése szerint a portugál játékos kedden csatlakozik csapattársaihoz, bár azt egyelőre nem lehet tudni, hogy az edzésen részt vesz-e. Ez az időszak várhatóan arra is alkalmat nyit majd, hogy ten Hag egyeztessen vele a játékos jövőjét illetően.



A Premier League augusztus 6-án rajtol majd el, addig a Manchester United még két felkészülési mérkőzést játszik majd, az azonban még kérdéses, hogy az ötszörös aranylabdás ott lesz-e ezeken.

Borítókép: Ash Donelon/Manchester United a Getty Images