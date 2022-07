Cristiano Ronaldo a Manchester United második szezon előtti edzésén sem jelent meg.



A portugál kalsszis távolmaradásáról David Ornstein számolt be. A jelentés szerint Ronaldo csakúgy, mint hétfőn, családi indokra hivatkozva nem vett részt a csapat tréningjén, és egyelőre nem lehet tudni, hogy mikor tér vissza.

A United pénteken egy thaiföldi és egy ausztráliai körútra indul, de arról még nincs egyértelmű információ, hogy az ötszörös aranylabdás is elutazik-e a csapattal.

