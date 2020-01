Bár 3 gól is született a január 15-i Tottenham-Middlesbrough mérkőzésen, a nézők mégsem ezeknek örültek a legjobban.



Nem sokkal azután, hogy a játékosok bevonultak a pályára, az egyiküket kisérő kisfiúnak remek gondolata támadt arra, miként dobja fel az esti mérkőzést. Beszaladt a kezdőkörbe, elcsente a labdát, és ha már ez megvolt, végig is vitte azt a pályán, hogy aztán lőjön egy hálószaggató gólt. A kis Hudson akcióját még a játékvezetők is megmosolyogták, a találatát követően pedig már a közönség is állva tapsolt neki.



Robbie Keane kisfia kihasználta a helyzetet és úgy ünnepeltette magát, mint az igazi profik.

This is incrediblepic.twitter.com/fZC50v8IDs — Football Foundation (@FootballFoundtn) January 15, 2020

Borítókép: David Maher/Sportsfile via Getty Images