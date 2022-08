A Manchester United nyári első igazolása volt Tyrell Malacia, akit 15+2 millió euróért vásároltak meg a Feyenoordtól.

A 23 éves játékos lenyűgözte Rio Ferdinandot, aki szerint a balhátvéd játéka kísértetiesen hasonlít Patrice Evráéra, aki korábban hosszú évekig volt megkerülhetetlen eleme a United kezdőcsapatának.

„Malacia kiemelkedően játszott. Sok szempontból emlékeztet Evrára, aki hasonlóan sportos volt. Nem sok olyan balhátvéd volt az elmúlt négy-öt évben, aki így le tudta venni a pályáról Mohamed Salah-t.”



„Tudom, szerzett gólt az egyiptomi, de összességében biztos vagyok benne, hogy úgy jött le a pályáról, hogy ez egy kemény csata volt. Fizikai párbajokban partner volt, sebességben képes volt felvenni vele a versenyt. A játék minden elemében kiegyensúlyozottan és nyugodtan játszott.”

A védő Erik ten Hag mester bizalmát is elnyerte, nem véletlenül számított rá kezdőként a hétvégi találkozón.

