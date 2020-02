Rio Ferdinand, a Manchester United egykori védője tőle szokatlanul korrektül nyilatkozott a Mirrornak az ősi riválisról.

A veretlenül listavezető FC Liverpool toronymagasan vezeti a bajnokságot, amit pedig az utóbbi időben elért a klub, azaz ősi rivális korábbi védőjének, Rio Ferdinandnak is szemet szúrt. A 41 éves szakember attól tart, hogy a Liverpool még hosszú évekig fogja dominálni a PL-t, és úgy véli, hogy a Bajnokok Ligája címvédője egész egyszerűen "fenomenális". A beismerés minden bizonnyal fáj a Manchester United legendájának, aki tehetetlenül csodálja, amit a nagy rivális mostanában elér.

Rio Ferdinand gives verdict on Premier League top four battle as Liverpool storm to title https://t.co/EZMs3IZ1Bi pic.twitter.com/d8HYIEPJ14