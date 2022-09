A brazil támadó remek időszakot tudhatott maga mögött az Evertonnál, idén pedig elsődleges feladata, hogy felvegye a ritmust a Tottenhamnél és hasonlóan gyönyörű játékkal vegye ki részét a csapat szezonjából.

A 25 éves játékos a FourFourTwo-nak beszélt korábbi klubjáról és a karrierjéről.

„Mindig nehéz a váltás, ha ilyen erős kötelékek fűznek a csapathoz, mint engem az Evertonhoz.”



„Boldog voltam, hálás vagyok mindenért, amit ott tanultam. Az Everton egy nagy klub, komoly történelemmel.”



„Lehetséges azonban, hogy jelenleg az ambíció hiányában szenvednek. Nincs meg az a vágy, hogy meccseket és címeket nyerjenek.”



„Négy évig voltam ott és úgy éreztem, hosszú utat kellene megtennie a csapatnak ahhoz, hogy komoly sikereket érjenek el.”



„Éreztem, hogy tovább kell lépnem, a klubnak pedig szüksége volt a pénzre. Ez mindenki számára jó üzlet volt. Nagyon örülök az új kihívásoknak itt, a Spursnél.”

