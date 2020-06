A Liverpool sztárja, Mohamed Szalah eddig is rendkívül közkedvelt volt, de legutóbbi tette miatt alighanem még több ember szívébe belopta magát. Az egyiptomi labdarúgó ugyanis úgy döntött, hogy mindenki számláját rendezi egy benzinkúton.



Szalah 2017-ben tért vissza Angliába, azóta pedig vonzza a rajongókat a teljesítményének köszönhetően. A Mersey-parti együttes színeiben 144 mérkőzésen 91 gólt szerzett eddig, emellett kétszer lett a Premier League-gólkirálya. Ugyanakkor a Chelsea és Roma korábbi játékosa a pályán kívül is rengeteg elismerést kap a szurkolóktól, például az olyan cselekedetei miatt, mint amit a közelmúltban tett egy benzinkúton. A 27 éves játékos szerdán ugyanis úgy döntött, hogy mindenkinek állja a tankolását egy benzinkúton.



Azt nem tudni, Szalah miért döntött a gáláns felajánlás mellett, mint ahogy azt sem, hányan tankoltak a támadónak hála: ingyen.

Viszont gyorsan híre ment az esetnek és a szurkolók elárasztották a netet a dicsérő üzeneteikkel.

Szalah csapattársa és jó barátja, Dejan Lovren sem ment el szó nélkül a nemes gesztus mellett, bár tőle megszokott módon inkább trollkodott egyet.

„Szép gesztus. De a kávémat ki tudnád fizetni legalább egyszer? Általában fukar vagy, ezért meglepett, de egyébként szép munka volt.”

