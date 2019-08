A tegnap esti Liverpool - Chelsea szuperkupa-döntőben duplázó Sadio Mane szerzett hatalmas örömet egy labdaszedő fiúnak, akinek odaadta a mérkőzésen viselt mezét.



A videón látszik, hogy nem a fiú kérte a mezt, hanem a szenegáli támadó ajánlotta fel neki az ajándékot.

What a video! Sadio Mane gave his kit to a young ball boy and hugged him afterwards. This is what it’s all about, absolutely class!

pic.twitter.com/G67E0ZAB5f