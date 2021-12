Az éllovas és címvédő Manchester City 1-0-ra nyert vendége, a Wolverhampton ellen az angol labdarúgó-bajnokság 16. fordulójának szombati játéknapján.

A sorozatban hatodik Premier League-találkozóján győzedelmeskedő manchesteri csapat az után javított, hogy kedden már biztos csoportelsőként 2-1-re kikapott az RB Leipzigtől a Bajnokok Ligája csoportkörének zárófordulójában. A lipcsei találkozón Szoboszlai Dominik is a gólszerzők között volt.

Jack Grealish’s only goal in the Premier League for Manchester City: pic.twitter.com/ofyohOG8WO