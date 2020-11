Alig néhány órával azt követően, hogy egy parlamenti bizottságnak adott válaszában a játékosok bőrszínére tett sértő megjegyzést, lemondott posztjáról Greg Clarke, az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) elnöke.

A 63 éves sportvezetőt széles körben kritizálták azt követően, hogy a digitális-, kulturális-, média- és sportbizottságnak adott válaszai több alkalommal sem voltak odaillők.

We can confirm that Greg Clarke has stepped down from his role as our chairman.



Peter McCormick will step into the role as interim FA Chairman with immediate effect and the FA Board will begin the process of identifying and appointing a new chair in due course.