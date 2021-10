Vállműtétje után ismét klubja, a Manchester United rendelkezésére áll Marcus Rashford angol válogatott labdarúgó.

A Vörös ördögök szombaton a Leicester Cityhez utaznak a Premier League nyolcadik fordulójában, Ole Gunnar Solskjaer vezetőedző pedig pénteken arról számolt be, hogy a csatár felépült és készen áll a visszatérésre.

"Ott lesz a keretben, de hogy kezdeni fog-e, arra még nem tudok válaszolni. Keményen dolgozott a kihagyása alatt, múlt héten zárt kapus meccsen már hatvan percet a pályán töltött" - közölte a norvég szakember.

Rashford fájós vállát augusztusban operálták meg, tétmérkőzésen legutóbb a nyári Európa-bajnokság döntőjében lépett pályára. Solskjaer azt is elmondta, hogy a vádlisérüléssel bajlódó csapatkapitány, Harry Maguire is újrakezdte az edzéseket, ám ő most hétvégén vélhetően még nem jut szerephez, ahogyan a Dél-Amerikából visszatérő Edinson Cavani és Fred sem.

A negyedik helyezett Manchester Unitedre nehéz időszak vár, ugyanis a bajnokságban a Leicester elleni összecsapás után sorrendben a Liverpoollal, a Tottenhammel és a városi rivális Cityvel találkozik, miközben a Bajnokok Ligájában kétszer megmérkőzik az Atalantával.

Borítókép: skyposrts.com