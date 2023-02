Marcus Rashford teljesítménye ugrásszerűen növekedett azt követően, hogy Cristiano Ronaldo kikerült a Manchester Unitedből.



Az angol játékos a világbajnokságot követően 14 gólt szerzett klubja színeiben. A fejlődést sok szurkoló és újságíró annak tudja be, hogy Crsitiano Ronaldo már nem tagja a csapatnak. A portugál klasszis decemberben egyezett meg az angolokkal a szerződése felbontásáról, Rashford pedig ezt követően szárnyra kapott.

Az angol válogatott azóta pályafutása legjobb formáját produkálja és már most annyi gólnál tart, amennyit tavaly az egész szezon során szerzett.



Míg Ronaldo a csapatnál volt, addig Rashford 42 meccs alatt 12 gólt szerzett, ami azt jelenti, hogy 204 percenként talált be. Az ötszörös aranylabdás távozását követően 25 meccs alatt 15 gólig jutott, azaz 123 percenként sikerült megzörgetnie az ellenfél hálóját.



Az angol más statisztikai mutatói is meredek ugrást mutatnak. Január óta Rashford 3,2 lövésig jutott 90 perc alatt, míg ez a mutató 1,7 volt abban az időszakban, amikor Ronaldo is a csapat tagja volt.



Csakugyan javult a kaput eltaláló lövések számának arányában, amit mérkőzésenként 1,2-ről 2,9-re növelt.

Borítókép: Stu Forster/Getty Images