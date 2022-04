Ralf Rangnick, a Manchester United labdarúgócsapatának vezetőedzője szerint nem reális, hogy odaérnek a Bajnokok Ligája-indulást érő negyedik helyre az angol bajnokságban.

A német tréner úgy véli, nem érdemes már ezzel számolni.



"Nem gondolom, hogy lenne értelme beszélni a Bajnokok Ligájáról, vagy erre gondolni. Realistának kell lennünk" - nyilatkozott a Chelsea elleni, csütörtöki (mai) bajnoki mérkőzés előtt.



Az MU-nak már csak négy mérkőzése van hátra és úgy is hat pont a hátránya a jelenleg negyedik Arsenallal szemben, hogy a londoni csapat eggyel kevesebbet játszott.

Rannick azzal támasztotta alá véleményét, hogy még ha minden meccsüket meg is nyernék, akkor sem a saját kezükben van a sorsuk.



"Ami viszont rajtunk múlik, az az, hogy hogyan játszunk, milyen teljesítményt nyújtunk. A következő idény szempontjából is fontos, hogy a lehető legjobb érdemjeggyel fejezzük be a mostanit" - fogalmazott Rangnick, akit a vezetőedzői pozícióban a nyáron az Ajax Amsterdamtól érkező holland Erik Ten Hag vált.



Borítókép:twitter.com/Manchester United