Az osztrák szakembernek azonban nem sikerült megoldani a klubnál lévő problémákat, így viszonylag rövid időn belül neki is mennie kellett.

Ezen időszak alatt a menedzser többször is hangoztatta, hogy a klubnak komoly változásokra van szüksége, azonban az ehhez szükséges forrásokat nem kapta meg, a téli átigazolási időszakban a klub senkit sem igazolt.

Mostanra kiderült, Rangnick hat nevet tett le a vezetőség asztalára, akik közül időközben ketten a Premier League-be igazoltak és remek erősítésnek bizonyultak.

A BILD újságírója szerint ezen a hatos listán szerepelt Erling Haaland és Luis Diaz is, mellettük pedig Alvaro Morata, Dusan Vlahovic, Christopher Nkunku és Josko Gvardiol.

Kétségtelen, Rangnicknak mindig is jó érzéke volt a tehetségekhez, és habár mindegyikőjüket biztosan nem kapta volna meg, a vörösöknél jobban is elgondolkodhattak volna a kérésen.

