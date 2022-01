Ralf Rangnick hideg fejjel nyugtatta füstölgő játékosát.



A Manchester United 3-1-re nyert a Brentford otthonában, Crsitiano Ronaldo azonban nem volt maradéktalanul boldog. A portugál sztárjátékost Ralf Rangnick a 71. percben lecserélte. Az ötszörös aranylabdás nem vette jó néven, hogy le kellett ülni a kispadra, amint leért a pályáról dühösen vágta le a melegítőfelsőjét.

Cristiano Ronaldo did NOT like being taken off against Brentford pic.twitter.com/9OT32QE3fY