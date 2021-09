Két rangadóra is sor kerül Londonban az angol labdarúgó-bajnokság hétvégi, hatodik fordulójában: a szombat kora délutáni nyitómérkőzésen a Bajnokok Ligája-győztes Chelsea a címvédő Manchester Cityt fogadja, míg vasárnap észak-londoni derbit rendeznek az Arsenal otthonában.

A Liverpoollal holtversenyben listavezető Chelsea egyike annak a három csapatnak, amely öt kör után még veretlen a Premier League-ben, míg a vereséggel rajtolt, legutóbb pedig meglepetésre a Southamptonnal nem bíró City egyelőre csak ötödik. A londoni Kékeket irányító Thomas Tuchel - és segítője, Lőw Zsolt - jobb helyzetben van a bevethető játékosokat illetően, mint a másik oldalon Josep Guardiola, de a néhány hiányzó ellenére a City nagyon erős összeállításban léphet pályára a Stamford Bridge-en. A vendégek legutóbb január 3-án tudták legyőzni riválisukat, azóta háromszor találkoztak, az FA Kupa elődöntőjében a Chelsea győzött 1-0-ra, majd a bajnokságban vendégként 2-1-re verte a manchesteri együttest, amellyel szemben aztán a BL portói döntőjében szintén 1-0-ra diadalmaskodott. A Citynek tehát bőven van miért visszavágnia, de könnyű dolga biztosan nem lesz Londonban a Chelsea-vel, amely idénybeli két hazai meccsén még gólt sem kapott.

A vasárnapi észak-londoni rangadó inkább csak nevében, és a hagyományok miatt számít annak, igaz, a szezont pocsékul, három vereséggel kezdő Arsenal az utóbbi két PL-találkozóján egyformán 1-0-ra nyert. Ezeken a Norwich City és a Burnley volt az ellenfél, most azonban az ősi rivális Tottenham Hotspur lesz a vendég. A Nuno Espirito Santo által irányított Spurs kiválóan startolt, három győzelem után viszont megtorpant, sorozatban két 3-0-s vereséget szenvedett, de meghatározó futballistái közül többen is hiányoztak ezeken az összecsapásokon. Most úgy tűnik, mindkét együttes csaknem teljes kerettel készülhet fel a találkozóra, amely nagy csatát ígér, de alakulása leginkább Mikel Arteta vezetőedzőn és az Ágyúsok játékosain múlik, ha ugyanis a szezon eleji formájukat nyújtják, akkor a Tottenhamnek nem lesz nehéz dolga az Emirates Stadionban.

A holtversenyben éllovas Liverpool ezúttal az újonc Brentfordhoz látogat, míg a harmadik helyen álló Manchester United az Aston Villát fogadja. A meglepetésre negyedik Brighton a forduló hétfő esti zárómérkőzésén a 14. Crystal Palace otthonában folytathatja jó sorozatát.

Premier League, 6. forduló:

szombat:

Chelsea-Manchester City 13.30

Manchester United-Aston Villa 13.30

Everton-Norwich City 16.00

Leeds United-West Ham United 16.00

Leicester City-Burnley 16.00

Watford-Newcastle United 16.00

Brentford-FC Liverpool 18.30

vasárnap:

Southampton-Wolverhampton Wanderers 15.00

Arsenal-Tottenham Hotspur 17.30

hétfő:

Crystal Palace-Brighton 21.00

