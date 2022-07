A Sky Sports tudósítása szerint a Manchester City angol támadója, Raheem Sterling egyezségre jutott a személyes feltételeket illetően a londoni kékekkel.

Az átigazolás díja a hírek szerint 45 millió font körül lesz. Fabrizio Romano informátorai szerint a játékos személyesen Tuchellel is beszélt, mielőtt meghozta döntését.

A 27 éves játékos az előző szezonban 47 meccsen 17 gólt és 9 gólpasszt jegyzett.

Sterling a Manchester City előtt a Liverpoolban is megfordult, jelenlegi szerződése pedig 2023 nyaráig szól.

