Mikel Arteta a héten való visszatérése előtt a médiának nyilatkozva azt mondta, hogy fennáll a veszélye annak, hogy a kihagyott lehetőségek pszichológiai problémává válhatnak.

Az Arsenal menedzsere ezért is gondolja azt, hogy ez a kisebb szünet most jól jött számukra a visszatérés előtt.

„Most, amikor nehéz a helyzet, meglátjuk, hol állnak. Ha nyerni akarsz, akkor előnyt kell kovácsolnod belőle. Ez a futball, és fel kell ismerned a helyzetet, és tudnod kell, hogy többet kell nyújtanunk, jobban kell lőnünk, és jobb helyzetekbe kell kerülnünk” – mondta Arteta.

Working for the weekend



Go Inside Training for our final session in Dubai