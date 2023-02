A Chelsea edzője szerint Hakim Ziyech az átigazolási kudarc ellenére mindent megtesz majd csapatáért a szezon hátralévő részében.



Sokáig úgy tűnt, hogy a marokkói játékos a Paris Saint-Germainben folytatja. Ziyech már Párizsban tartózkodott, amikor kiderült, a Chelsea adminisztrációs hibái miatt meghiúsult az üzlet.

A 29 éves játékos így kénytelen volt visszatérni a Kékekhez, akikkel 2025 nyaráig van szerződése. Bár érthető lenne ha a nem várt huzavona megzavarná a játékost, a Chelsea vezetőedzője, Graham Potter nem tart ettől.



„Ma reggel visszajött és már edzett is” – mondta a Goal.com szerint.



„Ez a fajta történet nem az első és nem is ez lesz az utolsó. Ő profi. Megérti. Készen áll és vissza fog térni. Fontos játékos lesz a szezon hátralévő részében” – tette hozzá.



Ziyech ebben a szezonban 15 meccsen adott gólpasszt. A januári átigazolási szezonban olyan klubokkal is szóba hozták, mint az AC Milan, az AS Roma, az Everton és a Newcastle United.

Borítókép: Laurence Griffiths/Getty Images