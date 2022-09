A Chelsea új edzője fontolóra vette, hogy visszahívja a kölcsönből Callum Hudson-Odoi-t, aki az idei szezont a Leverkusennél tölti.

Potter a BILD értesülései szerint nagy rajongója a szélsőnek, még a Brightonhoz is le akarta igazolni anno.

Hudson-Odoi kölcsönszerződésének feltételei alapján van esély arra, hogy a klub januárban visszahívja őt, annak ellenére is, hogy a játékos nyilatkozatai alapján szeretné kitölteni a szezont a Bundesligában.

A 21 éves játékos távozása elsősorban Tuchel miatt történt, aki nem adott neki elég lehetőséget. A pletykák szerint Todd Boehly személyesen győzte meg Hudson-Odoit, hogy végleges eligazolás helyett inkább kölcsönbe menjen.

