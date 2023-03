A Chelsea csalódást keltő 2-2-es döntetlent ért el az Evertonnal szemben. A találkozón a londoniak részéről előbb Joao Félix, majd Kai Havertz talált be.



Utóbbi a gólját követően örömittas állapotban gúnyt űzött az Everton kapusából Jordan Pickfordból.

A Chelsea vezetőedzője, Graham Potter a meccset követően nyilvánosan figyelmeztette a németet, hogy ezeket a megnyilvánulásait mellőzze a jövőben.

„Amikor a játékosok gólt lőnek, valamiféle testen kívüli élményben van részük. Én magam nem szereztem túl sok gólt, így ezt kevésbé tudom átérezni.”



„Ilyenkor élvezned kell az ünneplést, de nem hiszem, hogy jó dolog ebbe belevonni az ellenfelet. Ez az én nézőpontom.”

Kai Havertz once again cooly took his penalty well. pic.twitter.com/Yxth7ajMe9