Graham Potter, a Chelsea menedzsere a goal.com szerint elmondta, teljességgel kizárt, hogy Christian Pulisic bárhová is elmenjen a télen.

Habár a 24 éves szélsőről sokáig olyan pletykák terjedtek, miszerint kölcsönbe kerülhet a tavaszra, a sérülése mindent átírt.

„Nincs rá esély! Soha nem is gondolkodtunk rajta komolyan, most hogy sérült, biztosan marad.”



„Csalódott, de optimista a visszatérésével kapcsolatban. Abban a fázisban van, amikor azért kell izgulnia, hogy jól sikerüljön a rehabilitáció.” – mondta el Potter.

Pulisic számára lehetséges célállomásként emlegették a Liverpoolt, a Newcastle-t, a Milant, az Atléticót és a Dortmundot is. Hogy ezek közül nyáron realizálódik-e valami, még nem tudni.

