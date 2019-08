Paul Pogba helyzete a Manchester Unitednél egyre rosszabb, mivel úgy tűnik a rajongók már abszolút ellene fordultak, és minél messzebb szeretnék látni a csapattól.

A középpályás fejéhez rasszista sértéseket vágtak, miután kihagyott egy büntetőt a Wolverhampton ellen, és most egy Pogba ellenes graffiti is feltűnt a klub edzőközpontjánál.

'Pogba takarodj' olvasható az üzenetben, amit valószínűleg a sztárban csalódott rajongók hagytak. Igaz, a nyári dráma után, amikor a játékos mindenáron el akarta hagyni a klubot, nem igazán meglepő, hogy magára haragította a csapathoz hű rajongókat. A graffitit egyébként egy táblára fújták, ami azt jelzi, nem adhatnak autógrammot a játékosok ott.

Pogba már egyébként kiállt a rasszista bekiabálások ellen, Twitterén azt írta: „Az őseim, a szüleim szenvedtek, hogy mára a generációm szabadon dolgozhasson, szállhasson fel a buszra, futballozhasson. A rasszista sértések a tudatlanság jelei, és csak erősebbé, motiváltabbá tesznek, hogy harcoljak a következő generációért.”

My ancestors and my parents suffered for my generation to be free today, to work, to take the bus, to play football. Racist insults are ignorance and can only make me stronger and motivate me to fight for the next generation. pic.twitter.com/J9IqyWQj4K