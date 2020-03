A Manchester United középpályása, Paul Pogba egy Juventusban mezben feszített, amivel francia válogatott csapattársát, Blaise Matuidit szeretné támogatni - aki a közelmúltban pozitív lett a koronavírus tesztre.

Pogba az Instagram oldalára töltötte fel ezt a videót, ahol Juventus mezben edz, a hátán Matuidi 14-es felirattal. Victor Lindelof is szerepel a videóban, aki szintén barátja támogatása érdekében Sampdoria Ekdal mezben feszített.

102.9k Likes, 1,573 Comments - Paul Labile Pogba (@paulpogba) on Instagram: "⠀ New training camp is called ...⠀ Quarantine PP Arena, open 24/7! ⠀ Have fun working at home ..."