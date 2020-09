A Chelsea 3-0-s hátrányból egy félidő alatt egyenlített és játszott döntetlent a West Bromwich Albion otthonában az angol labdarúgó Premier League harmadik fordulójának szombati játéknapján.

A szünetben 3-0-ra vezetett a házigazda, de Frank Lampard tanítványai a szünet után uralták a mérkőzést és három gólt szerezve megmentettek egy pontot.

3-0 down to 3-3! What a second half from the lads! #WBACHE pic.twitter.com/ziPXjiesQi