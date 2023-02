Sajtóhírek szerint Mauricio Pochettino szívesen átvenné David Moyes helyét a West Ham Unitednél.



Mauricio Pochettinot 2022 nyarán menesztette a Paris Saint-Germain. Az 51 éves szakember, aki korábban a Tottenhamet és a Southapmtont is irányította azóta többször is kifejtette vágyát, hogy szeretne visszatérni a Premier League-be.



A Football Insider most arról számolt be, hogy Pochettino nagyon szeretné átvenni West Ham United irányítását, amennyiben a klub David Moyes menesztése mellett dönt. A beszámoló szerint a londoni klub vezetősége tisztában van az argentin érdeklődésével.



Moyes jelenleg nagy nyomás alatt van, mivel a West Ham jelenleg a tabella a 18. helyén áll. A The Times azt írja, hogy a szakembert már ezen a hétvégén kirúghatják, ha a csapat kikap a Nottingham Foresttől.

Borítókép: John Berry/Getty Images