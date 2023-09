A hatalmas játékosmozgás ellenére számos hiányzóval kell megküzdeni a Chelsea együttesénél. A sérültek állapotáról, lehetséges visszatéréről Mauricio Pochettino vezetőedző adott tájékoztatást.

„A csapat jelenleg nagyon szűkös. De nyilvánvalóan a Chelsea célja mindig az, hogy versenyben legyen. A Bournemouth ellen 14/15 játékossal fogunk kiállni. Most az a fontos, hogy visszaszerezzük a játékosokat, hogy versenyképesebbek legyünk.” – nyilatkozta, majd hozzátette tréfálkozva, jobb is, hogy most nem indultak a Bajnokok Ligájában.

James a legjobb esetben a következő nemzetközi szünet előtt csatlakozhat ismét, Laviára azonban még várni kell, a nemzetközi szünetben kificamodott a bokája és még nem tudják, pontosan mennyi időre esik ki.

Fernandez jó hangulatban van, gólt szerzett Bolívia ellen, ő elérhető lesz. Caicedót még fel kell mérniük, de talán ő is tagja lehet a keretnek.

Broja, Badiashile, Chalobah, Chukwuemeka, Fofana, Bettinelli és Nkunku viszont biztosan nem lesz ott a hétvégi mérkőzésen.

