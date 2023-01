David Beckham fia, Romeo Beckham a Brentfordnál folytatja pályafutását.



A 20 éves játékos tavaly októberben kezdett edzeni a Brentfordnál, a Premier League-ben szereplő klub pedig nemrég hivatalos oldalán jelentette be, hogy a támadó csatlakozik a B csapatához.

Beckham az Inter Miamitól érkezik kölcsönbe és nyárig szerepel majd az együttesben.

Romeo Beckham: “It’s a very exciting place to be”



Hear from the latest #BrentfordB recruit who is looking forward to continuing his development with the young Bees #BrentfordFC pic.twitter.com/78d1xqqZYb