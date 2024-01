Phil Foden nem híve a klasszikus mezszámoknak, ezt jól láthatjuk a Manchester Citynél is, ahol a 47-es dresszt viseli.



A játékosról nemrégiben a jogosítványának megszerzése alkalmából kiderült, hogy a középső neve Walter, most pedig azt is elárulta, hogy bizony ennek is köze van a mezszámához.

A CNN-nek elmondta a játékos, hogy a nagyapját hívták Walternek, és innen ered a történet.

„Ez a nagyapámtól származik, rá emlékezek ezzel. 47 éves volt, amikor elhunyt, ezért választottam ezt. Ez egy különleges szám nekem, ezért szeretem viselni a pályán is.”



„A nagyapám mindig azt mondta nekem, hogy profi focista leszek, de azt még talán ő sem gondolta, hogy ilyen fiatalon ennyi mindent elérhetek.”

Phil Foden wears No. 47 for his grandad, Walter



(via @CNNFC) pic.twitter.com/e3EwJWW28J — B/R Football (@brfootball) January 25, 2024

Fotó: Mike Hewitt/Getty Images