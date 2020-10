A Chlesea-nél nem bízzák a véletlenre a védelmet. A 2018-ban szerződtetett Kepa Arrizabalaga mellé, a mostani szezonra szerződést kínáltak Edouard Mendynek és Willy Caballeronak is. Most pedigFrank Lampard még a csapat egykori legendás kapusát, Petr Cech-t is behívta a 25 fős keretébe.



A csehek egykori válogatott hálóőre 2019 májusában vonult vissza, majd ősszel kitérőt tett a jégpályára, és a Guildford Phoenix hálóőreként mutatkozott be.



Ettől függetlenül a kapus nemszakadt el egykori együttesétől, hiszen technikai tanácsadóként segíti a Chelsea munkáját. Most pedig még az is könnyen előfordulhat, hogy egykori szerepkörében is feltűnik majd, hiszen Frank Lampard őt is nevezte, mint szerződésen kívüli játékost.



A labdarúgó a jégpályán is megállta a helyét.



A Telegraph arról számolt be, hogy a kékeknek nem volt nehéz feladatuk a kapus benevezésekor, Cech ugyanis remekelt az edzéseken.



Az újság arról ír, hogy Cech meghökkentette társait, alkalmasságával és agilitásával pedig a csapat stábját is meggyőzte arról, hogy még mindig a legmagasabb szinten végzi a munkát.



Frank Lampard a Sevilla elleni, gól nélküli döntetlent követően úgy fogalmazott: a jelenlegi helyzetet elnézve egyáltalán nem lenne meglepő, ha a 38 éves kapus is pályára lépne majd a szezonban.



"Pete nagyon fitt és még mindig viszonylag fiatal. Amikor befejezte a pályafutását, még valószínűleg folytathatta volna.”



"A koronavírus miatt volt egy helyünk a csapatban. Tehát könnyű dolgunk volt. Pete továbbra is elvégzi a feladatát a csapatnál, de ott van, ha esetleg szükség lenne rá.”



" Meglátjuk, hogy pályára lép-e, nem vagyok benne biztos. Attól függ, hogy miként alakul a szezon. Úgy érzem, hogy ettől függetlenül nem túlzó a nevezése. Pete segítségére lesz majd a kapusoknak, ráadásul ő a modern korszak egyik legjobbja.”



„Egy válsághelyzet esetén aligha kérhetnénk jobbat, mint Petr Cech jelenlétét” – zárta mondadóját.



Lampard csapata szombaton a Manchester Uniteddel találkozik majd.

