Peter Crouch szerint, ha a Manchester City szerződtetni tudja a Barcelona szupersztárját, Lionel Messit, akkor garantáltan ők fogják megnyerni az angol bajnoki címet jövőre.

Pep Guardioláéknak az előző szezonban hamar elszálltak az esélyei, hogy megvédjék a bajnoki címüket, ugyanis a Liverpool utcahosszal nyerte a bajnokságot.

A 49 éves spanyol tréner éppen ezért nem vesztegette az idejét, és hamar nyélbe ütött két igazolást, hogy erősítsen csapatán. Előbb a Valenciától érkezett Ferrán Torres, majd nem sokkal később a 25 éves holland középhátvéd, Nathan Aké szerződtetését is bejelentette a klub.

Mint köztudott a hatszoros aranylabdás Lionel Messi nem rég közölte a Barcelona vezetőségével, hogy még a következő idény kezdete előtt távozni szeretne. A legesélyesebb csapatként pedig már akkor a Manchester Cityt emlegették.



(Kép: Getty Images)

A Liverpool korábbi támadója, Peter Crouch azon a véleményen van, miszerint az argentin klasszis esetleges érkezése lehet a "különbség", ami a bajnoki cím sorsáról dönt majd.

"Képzeljük csak el mi lenne, ha a City nyélbe ütné az üzletet." – írta a 39 éves egykori labdarúgó a Paddy Power című oldalon.



(Kép: Mateo Villalba/Quality Sport Images/Getty Images)

"Imádom nézni, ahogyan most játszanak, abszolút világklasszis szint. És ha ehhez a csapathoz még hozzájönne Messi, akkor szerintem gond nélkül megnyernék a bajnokságot, mert ekkora különbséget jelentene az érkezése."



(Kép: Alex Livesey - Danehouse/Getty Images)

"A következő szezon végén lejár Pep Guardiola szerződése a Citynél. Kiváló munkát végzett eddig a klubnál, az egyetlen kudarc csak az európai kupaporondon érte őket. Nem tudták megnyerni még a Bajnokok Ligáját, de hihetetlen az a fejlődés, amelyen a klub keresztülment mióta Guardiola átvette az irányítást. Új szintre emelte őket, de lehet, hogy a Bajnokok Ligája miatt egyesek nem tartják olyan sikeresnek, mint más menedzsereket. Ez az az egy trófea, amit mindenki meg akar szerezni. Úgy gondolom, hogy elképesztő az a játék, amit Guardiola meghonosított a Citynél. Top menedzsernek tartom, de a City teljesítménye a Bajnokok Ligájában valóban kudarc."

A legfrissebb hírek szerint a Manchester City egy meglehetősen komoly „csomagot” állított össze annak érdekében, hogy Messit a Premier League-be csábítsa. Állítólag az angol klub 100 millió eurót és három játékost is hajlandó lenne adni a Barcának Messi játékjogáért cserébe. A Diario Sport értesülései szerint Gabriel Jesus, Bernardo Silva és Eric García is távozhat. A Transfermarkt szerint ennek a triónak az összértéke körülbelül 152 millió euró.

Lionel Messi is trapped at Barcelona But Pep Guardiola is ready to save the day pic.twitter.com/nV2TahdSoS