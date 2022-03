A Manchester City vezetőedzője, Pep Guardiola szerint Bernardo Silva soha nem fog aranylabdát nyerni a közösségi média miatt, még akkor sem, ha ő lenne a világ legjobbja.

Nemrég Zé Roberto,- aki korábban a Bayernben és a Real Madridban is játszott- kijelentette, hogy jelenleg Bernardo Silva a világ legjobbja.

Pep Guardiola, a Manchester City menedzsere azonban úgy véli, hogy a portugál sztárnak esélye sincs megnyerni az aranylabdát és el is magyarázza miért.

„Hogy ezt Zé Roberto mondta annak, nagyon örülök, hiszen ő volt az egyik kedvenc játékosom, amikor Németországban szerepelt. Negyven évesen is a legmagasabb szinten teljesített. Nem tudom, hogy Bernardo Silva a világ legjobb játékosa-e de nem is érdekel. Amit látok, hogy hihetetlenül szimpatikus srác. Öröm vele együtt dolgozni. Támadásban és védekezésben is mindent megtesz, amit lehet.” – nyilatkozta a spanyol szakember a Sky Sportnak.

