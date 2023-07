Tavaly nyáron elsőre sokan nem értették, hogy miért akar Gabriel Jesus csapot, papot ott hagyva eligazolni a Manchester City-ből, ami már akkor is a világ egyik legjobb csapatának számított, és csatlakozni ahhoz az Arsenal-hoz, aminek az előző szezon kezdete előtt csupán annyi volt a célja, hogy betolakodja magát valahogyan a Bajnokok Ligája indulást érő helyek egyikére.

A sztori innentől már ismert: Jesus villámléptekben távozott, az ágyúsok kirobbanó rajtot vettek, a brazil húzóemberré vált, majd a téli világbajnokságon megsérült, és hónapokra harcképtelenné vált. És amikor már mindenki elhitte volna, hogy Mikel Arteta megtörheti mestere angliai dominanciáját, jött a Liverpool elleni kulcsfontosságú rangadó az Anfielden, és a kényelmes 2-0-s vezetésből úgy lett 2-2-s döntetlen, hogy az akkor már brazilt is soraiban tudó vendégek megköszönhették Mohamed Salahnak, hogy kihagyta a tizenegyesét, vagy Ibrahima Konaténak, hogy a végén nem fejelte be ziccerét.



A bajnokság nem itt dőlt el, az előny nem itt olvadt el véglegesen, de visszatekintve mentálisan itt hullott atomjaira az addig félelmet és kegyelmet nem ismerő brigád. Pep Guardiola pedig köszönte szépen, és már-már bántóan sima rutinnal húzta fiaival be az újabb Premier League címet.

De miért távozott Gabriel Jesus Manchesterből? A The Denilson Show keretein belül maga az érintett mesélte el, hogyan siratta meg Pep Guardiola egy PSG elleni Bajnokok Ligája találkozót megelőzően azzal, hogy az akkor még szintén kékeknél futballozó Oleksandr Zinchenkót dobta a hamis kilences pozíciójába – noha az ukrán eredetileg balhátvéd, köze nincs a poszthoz.

„Volt egy Bajnokok Ligája találkozónk, PSG, otthon, ahol Zinchenkót berakta hamis kilencesnek. Őrült dolog. Egy nappal korábban még csak nem is játszatta ott az edzésen, engem rakott be csatárnak… az ukrán még viccelődött is velem később: „sajnáltalak azon a napon”. Két órával a mérkőzés előtt van egy csapatmegbeszélés, vacsora, harminc perc pihenő és megyünk játszani. Elmondta az összeállítást… még enni sem voltam hajlandó. Egyenesen a szobámba mentem, sírtam, felhívtam édesanyám, hogy elmondjam neki: „távozni akarok”. Hazamegyek, mert Zinchenkót jelölte a kezdőbe, engem meg kihagyott. Egy balhátvédet! Megőrülök.”

A sztorinak ezzel még nincs vége, ugyanis a PSG megszerezte a vezetést Kylian Mbappé góljával, és vajon kihez nyúlt Guardiola öt perccel ezt követően? Így van, hősünk lehetőséget kapott arra, hogy megmutassa: ő ennél jobb, hogy csak úgy a kispadra tegyék.

„Nem melegítettem be. Rosszul éreztem magam. Öt perccel azután, hogy Kylian Mbappé gólt lőtt, odahívott magához a menedzser. Adtam egy gólpasszt és lőttem egy gólt: megfordítottuk 2-1-re. A következő Bajnokok Ligája meccsünkön [A City 2-1-re nyert az RB Leipzig ellen] úgy gondoltam játszok majd, de nem, nem léptem pályára. Sok ilyen sztorink volt Guardiolával, és ez nem könnyű. De egy futballista fejlődik. Nagyon nehéz volt. Itt jött el a pillanat, amikor azt mondtam, nem akarok maradni tovább. És úgy döntöttem, távozok.”

Gabriel Jesus karrierje során 11 trófeát nyert meg a Manchester City támadójaként, miután 2017 januárjában, akkor még a nemzetközi közönség előtt viszonylag ismeretlen arcként a Palmeriastól a kékekhez szerződött. És bár a slusszpoén valóban az lett volna a történet fényében, ha az Arsenal el tudja kapni a serleget, és meglehet fél kézzel már fogta is, végül rá kellett eszmélniük a végelszámolásnál: ez csak a legnagyobbaknak adatik meg.



