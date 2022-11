A Manchester City hivatalossá tette, hogy új kétéves szerződést írt alá vezetőedzőjével, Pep Guardiolával. A megállapodás értelmében 2025 nyaráig marad az Etihadban.

A klub elnöke, Khaldoon Al Mubarak a következőket mondta a hír megerősítésekor.

"Nagyon örülök, hogy Pep útja a Manchester City Football Clubbal folytatódik. Már eddig is nagyon sokat tett hozzá a szervezet sikeréhez és felépítéséhez, és izgalmas belegondolni, hogy mi minden lehetséges, ha belegondolunk abba az energiába, éhségbe és ambícióba, ami még mindig megvan benne. Az ő különleges vezetése alatt az első csapatunk rengeteg mindent elért, miközben folyamatosan olyan stílusú futballt játszott és fejlesztett, amelyet világszerte csodálnak. Mint minden City-szurkoló, én is várom, mi vár még ránk.”

Guardiola pedig arról beszélt, hogy nagyon örül annak, hogy 2025 nyaráig marad a City menedzsere.

„Nagyon boldog vagyok, hogy még két évig a Manchester Citynél maradhatok. Nem tudom eléggé megköszönni mindenkinek a klubnál, hogy bíztak bennem. Boldog vagyok és jól érzem magam itt. Mindenem megvan ahhoz, hogy a legjobb tudásom szerint végezzem a munkámat. Tudom, hogy ennek a klubnak hihetetlen korszaka lesz a következő évtizedben. Ez történt az elmúlt tíz évben, és ez fog történni a következő tíz évben is, mert ez a klub stabil alapokon nyugszik. Az első naptól kezdve éreztem, hogy itt valami különleges dolog történik. Nem is lehetnék jobb helyen. Még mindig úgy érzem, hogy együtt többet is elérhetünk, ezért szeretnék maradni, és továbbra is trófeákért harcolni."



Borítókép: James Gill - Danehouse/Getty Images