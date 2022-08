A Manchester City edzője, Pep Guardiola elismerően beszélt a Crystal Palace ellen mesterhármast szerző Erling Haalandról.



A Manchester City a Premier League szombati versenynapján 2-0-s hátrányból múlta felül a Crystal Palace-t. A mérkőzés hőse a nyáron igazol Erling Haaland lett, aki 3 gólt is szerzett. Pep Guardiola szerint ez nem meglepő, ugyanakkor örül, hogy 22 éves Erling Håland



„Láttam a testbeszédét, amikor 0-2-es hátrányban voltunk, és ahogy nézett a csapattársaira. Ha nem is vesz részt a meccsben, akkor is mindig ott van. Csatárként ez teljesen fantasztikus” - mondta a bold.dk szerint.



„Erling csak azt csinálja, amit mindig is. Amit a Salzburgban és a Dortmundban is tett. A legfontosabb, hogy jól alkalmazkodott és alázatos. Mindenkivel beszél az öltözőben, még az akadémiai játékosokkal is, és ez sokat jelent” – tette hozzá.

Borítókép: Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images